لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة بتشكيلتها الجديدة برئاسة حسن قنيطة اجتماعها الأول بمقر هيئة الأسرى في أعقاب تكليف اللواء قدري أبو بكر لها قبل رحيله.واستهلت اللجنة المكلفة والمكونة من كل من قنيطة منسقا وبعضوية كل من جمال مكحل، ورأفت حمدونة ونعمة الصانع، وعبد الناصر فروانة، اجتماعها بقراءة الفاتحة على روح شهيد الواجب اللواء قدري ابو بكر، وذكر مناقبه ومسيرته النضالية والاعتقادية.وتعاهدت اللجنة على العمل بروح وانتماء اللواء قدري أبو بكر، والوفاء لعطاءاته وتضحياته، والعمل بروح الفريق الواحد والعمل المشترك لخدمة الأسرى في السجون وذويهم، والأسرى المحررين، وخدمة الموظفين ورفعة وحضور هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومكانتها كمؤسسة وطنية جامعة وحاضنة لكل المؤسسات العاملة في مجال الأسرى.