الشعبية - القيادة العامة: سياسات الاحتلال الاجرامية تجاه شعبنا لن تكسر حالة النضال المتصاعدة





وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "سياسات الاحتلال الاجرامية تجاه شعبنا لن تكسر حالة النضال المتصاعدة، بل ستزيده صلابة وقوة وثبات على مواصلة مسير المقاومة حتى دحر هذه العدو الصهيوني، وأن جرائم العدو لن تمر دون رد".



وتابعت: نحيى السواعد المقاتلة المجاهدة والمشتبكة مع العدو الصهيوني التي تتصدى بكل جرأة وإقدام لجنود الاحتلال الصهيوني الذين اقتحموا مخيم جنين وجسدت أبهى صور العطاء والشرف والوحدة الميدانية في مواجهة هذا المحتل المجرم.



ودعت أبناء شعبنا في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة للاشتباك و تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومساندة أهلنا ومقاومينا الابطال، مؤكدة أن جنين لن تترك وحدها في ميدان المواجهة مع المحتل، وعلى جهوزية كل الساحات للرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا.



تنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بكل فخر واعتزاز شبان مخيم جنين الأبطال الذين استشهدوا خلال العدوان الغاشم على جنين البطولة والصمود.