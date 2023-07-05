وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الحكم المحلي مجدي الصالح الى مدينة جنين بحضور رئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي ورؤساء بلديات طوباس حسام دراغمة، وعرابة احمد العارضة، واطلعوا من رئيس بلديتها نضال عبيدي وكادرها الذي يعمل بنظام الطوارئ على الأوضاع التي تمر بها المدينة ومخيمها خلال العدوان الإسرائيلي، وحجم الدمار الذي لحق بهما وبالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها، إضافة الى عمليات التهجير التي تمارس بحق المدنيين.وأشاد الصالح بعمل البلدية ولجان المخيم في ظل هذه الأوضاع الصعبة، مقدما كل الدعم والتسهيلات التي يحتاجونها، ومؤكدا على وقفة كافة أبناء شعبنا وهيئاته المحلية مع أهلنا في جنين.وخلال زيارته لمركز المساعدات التي تديره البلدية، أشار الصالح الى مبادرة الهيئات المحلية في تقديم كل سبل الدعم والمساندة لأهلنا في جنين وبلديتها، وأكد على دعمة الكامل لهذه المبادرة.وأوضح الصالح أنه سيتم إعادة إيصال المياه الى المستشفى الحكومي في المدينة وإصلاح الأضرار الذي حالت دون ذلك من اثار العدوان.وأكد الزبيدي على جاهزية الهيئات المحلية على مواصلة تقديم الدعم والمساعدات لجنين ومخيمها ونصرتهم في مواجهة العدوان وإصلاح الدمار.ونوه الى عمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي لتسخير كل إمكانيات الهيئات المحلية لمساعدة بلدية جنين في جهودها لإعادة الخدمات، وإصلاح اثار العدوان ومساعدة الأهالي التي تم تهجيرهم قصرا.