عربي

"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بمدينة جنين ومخيمها

"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بمدينة جنين ومخيمها
قوات الاحتلال في جنين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد.

واعتبرت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة، ودعت، في الوقت نفسه، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بمدينة جنين ومخيمها

"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بمدينة جنين ومخيمها

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي &quot;فوري&quot; لوقف العدوان على جنين

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العدوان على جنين

السعودية ترفض مشاركة إسرائيليين في اجتماع ليونسكو سيقام في الرياض

السعودية ترفض مشاركة إسرائيليين في اجتماع ليونسكو سيقام في الرياض

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: رد العدوان الإسرائيلي في جنين تأكيد على صوابية خيار المقاومة

الديمقراطية: رد العدوان الإسرائيلي في جنين تأكيد على صوابية خيار المقاومة

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

منوعات

ما حقيقة سرقة تامر حسني الموسيقى التصويرية لفيلم تاج؟

ما حقيقة سرقة تامر حسني الموسيقى التصويرية لفيلم تاج؟

فيديو ظريف.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

فيديو ظريف.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورٍ لها صديقها

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورٍ لها صديقها

الموت يفجع الفنانة مي كساب

الموت يفجع الفنانة مي كساب

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

عربي

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر