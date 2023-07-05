البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بصمود شعبنا في جنين ومخيمها الذي تعرض لعدوان شنه جيش الاحتلال.وتفقد البرغوثي والوفد الزائر لجنين الجرحى والمصابين المتواجدين في مختلف المستشفيات والتقى بإدارات مستشفى ثابت ثابت الحكومي وابن سينا التخصصي واستمع منهم لشرح مفصل عن سير العمل فيها سيما وأن بعضها تعرض لاستهداف مباشر برصاص جيش الاحتلال وقنابل الغاز.واطمأن على الأوضاع الصحية للمصابين الذين تجاوز عددهم 200 مصاب ومنهم عشرون مصابا بإصابات بالغة الخطورة.وقال البرغوثي إن جيش الاحتلال تعمد عرقلة الطواقم الطبية، خاصة منعه لسيارات الإسعاف والطوارئ من الوصول للجرحى ونقلهم للمستشفيات، كما اعتدى على عدد منها وعلى الصحفيين وكاد يقتل بعضهم.والتقى البرغوثي برئيس بلدية جنين وبمختلف الفعاليات الشعبية والوطنية والمجتمعية وبفرق العاملين والمتطوعين في الهلال الأحمر والإغاثة الطبية الفلسطينية والدفاع المدني الذين لم يتوانوا منذ اللحظات الأولى للعدوان عن تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة للجرحى و المصابين و المرضى و كبار السن و الأشخاص ذوي الإعاقة معربا عن تقديره لجهودهم الحثيثة و وقفتهم الشجاعة الى جانب أهلنا في جنين و مخيمها الصامد.واستمع البرغوثي إلى شهادات من عائلات مخيم جنين الذين تعرضوا لأبشع الاعتداءات وقطع الكهرباء وتدمير شبكات المياه والحصار.وقال البرغوثي "سمعنا روايات مرعبة عن عزل ضباط الاحتلال لأطفال من المخيم عن عائلاتهم والتحقيق معهم في غرف مغلقة وتخويفهم بالكلاب لإجبارهم على تقديم شهادات ومعلومات ضد أهلهم".كما تفقد البرغوثي مركز إيواء المواطنين الذين اجبروا على الخروج من المخيم واطلع على طبيعة الخدمات المقدمة لهم والعيادة المتنقلة التي انشأتها الاغاثة الطبية لخدمتهم مثمنا الموقف التضامني الرائع من ابناء شعبنا الذين هبوا من جنين ومن مختلف مناطق الضفة الباسلة لتقديم ما أمكن من الاحتياجات المختلفة لأهالي المخيم الذين أجبرهم الاحتلال على ترك بيوتهم ومغادرتها تحت وطأة الترويع و التهديد بالقتل و بالقصف و التدمير.وأمام ما شاهده عن كثب وصف البرغوثي حجم الدمار لمنازل المواطنين وممتلكاتهم والتخريب المتعمد للبنية التحتية بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي وتقطيع الطرق وجرفها المتعمد للشوارع الرئيسية والفرعية بالجرائم الهمجية التي لا يرتكبها إلا الفاشيون العنصريون الذين دبروا الانتقام من جنين في محاولة فاشلة لكسر إرادتها والنيل من عزيمة المقاومة الباسلة فيها.