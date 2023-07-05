العربية الفلسطينية: اجتياح الاحتلال لمدينة جنين لن يكسر إرادة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية ان اجتياح الاحتلال المتواصل لمدينة جنين لن يكسر ارادة شعبنا وسيزيد من الاصرار على مواصلة النضال والمقاومة حتى نيل كافة الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة.واضافت الجبهة في تصريح صحفي، ان الاحتلال الذي جاء بطائراته وترسانته العسكرية ليعيث خرابا وتدميرا وقتلا لن يحقق سوى مزيدا من الخيبة وسيعود يجر اذيال الهزيمة وراءه، فالشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ عقود لعدوان صهيوني متواصل ذاق خلالها كل الفواجع سيواصل صموده وثباته الملحمي في كل مكان وسيدافع عن نفسه بكل ما اؤتي من قوة في وجه احتلال مجرم احترف القتل والتدمير ضمن سياسة واضحة باستهداف شبابنا بالقتل، وهو ما تؤكده اعداد الشهداء والجرحى التي تصل الى المستشفيات تباعا، لتؤكد ان هذا العدو المجرم ماض في سياساته وعدوانه ضاربا بعرض الحائط كل القيم الانسانية وقواعد القانون الدولي.وتابعت الجبهة الا يرى العالم الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في جنين وغيرها من مدننا وقرانا ومخيماتنا بشكل يومي، وهل سيكتفي كما كل مرة وبأحسن الاحوال بإدانة لفظية يساوي فيها بين الضحية والجلاد دون اتخاذ اي موقف جاد ورادع لهذا الاحتلال البغيض الذي يشكل نقيضا لكل القيم التي يتنادى بها الغرب من حقوق انسان؟!وقالت الجبهة اننا ونحن نترحم على ارواح الشهداء الذين ارتقوا حتى اللحظة فإننا نهيب بجماهير شعبنا في كل مدننا وقرانا الى الاشتباك مع العدو وتصعيد المقاومة ليدرك هذا الاحتلال ان جذوة المقاومة والنضال لن تطفئ وسيشتعل لهيبها في كل مكان ليحرق الاحتلال وقطعان مستوطنيه.