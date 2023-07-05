قيادي بحماس: العدوان على جنين لن يكسر المقاومة التي ستضرب عن قوس واحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، عبد الحكيم حنيني أن العدوان الهمجي على مدينة جنين ومخيمها، "لن يكسر المقاومة ولن يوهم إرادة شعبنا الصامد البطل، ولن يحقق للعدو أيًّا من مآربه الخبيثة".وقال في تصريح صحفي، إن "شعبنا ومقاومتنا في جنين والمخيم الصامد، سيخوضون المعركة مع الاحتلال موحدين متسلحين بالإيمان بالله ثم بإرادة شعبنا العظيم الذي سيلقن العدو درسًا أقسى من درس جنين 2002، وسيحطم أسطورة جيشه الذي هزمه ثوار الضفة ومقاوموها في عمليات بطولية عديدة على مدار الأشهر الماضية".ووجه حنيني التحية لأبطال شعبنا في جنين ومخيمها، وشد على أيديهم، معبراً عن ثقة حماس بأنهم "سيضربون العدو عن قوس واحدة".