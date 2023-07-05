عاجل

  • الصحة: استشهاد الشاب خالد حشاش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال منذ أيام في نابلس

شؤون فلسطينية

الاتحاد العام للمراكز الثقافية يدين ويستنكر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

الاتحاد العام للمراكز الثقافية يدين ويستنكر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان الاتحاد العام للمراكز الثقافية عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من عشر شهداء بينهم أطفال، وإصابة العشرات من المواطنين، حتى إصدار هذا البيان.

وقال الاتحاد إن هذا العدوان الممنهج والمتكرر الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء الوطن من مدينة القدس و الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كان المدنيون فيها دائماً هم بنك أهداف جنود الاحتلال الاسرائيلي، بل إن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين العزل من نساء وأطفال وكبار سن إضافة إلى التدمير المنهجي المتعمد للبنى التحتية للمدينة ومخيمها ، وهو ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

وشدد الاتحاد على أن جرائم الاحتلال هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين وخاصة النساء والأطفال في النزاع المسلح وتدعو إلى تحييدهم عن العمليات العسكرية، كونهم من المدنيين ولا يشاركون في العمليات الحربية، فاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيوت المدنيين الآمنين من خلال القصف الوحشي بالصواريخ من الطائرات، وتجهيرهم قصرًا من منازلهم هو انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب الاتحاد ضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء وتحييدهم عن كافة أشكال الصراع والعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم العدوان وعمليات القتل والإعدام المنظمة، وذلك التزاماً بما جاء في اتفاقيات جنيف والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذر إن الاتحاد العام للمراكز الثقافية من تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عامة والضفة الغربية خاصة ويكرر دعوته للمجتمع الدولي و كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وخاصة منظمات هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الجاد بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الاستهداف المنظم للمدنيين الفلسطينيين.

وجدد الاتحاد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.

أخبار ذات صلة

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

مركز فلسطين: 47 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري

مركز فلسطين: 47 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

الحركة العالمية: الاحتلال قتل أربعة أطفال خلال عدوانه الأخير على جنين

الحركة العالمية: الاحتلال قتل أربعة أطفال خلال عدوانه الأخير على جنين

منوعات

فيديو مُبهج.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

فيديو مُبهج.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورٍ لها صديقها

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورٍ لها صديقها

الموت يفجع الفنانة مي كساب

الموت يفجع الفنانة مي كساب

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

بالصور.. ياسمين صبري تُبهر جمهورها بظهورها الأخير

بالصور.. ياسمين صبري تُبهر جمهورها بظهورها الأخير

عربي

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر