عاجل

  • الصحة: استشهاد الشاب خالد حشاش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال منذ أيام في نابلس

شؤون فلسطينية

​هيئة الأسرى: ثلاث أسيرات يواجهن سياسة الاعتقال الإداري في ظل ظروف معيشية صعبة

​هيئة الأسرى: ثلاث أسيرات يواجهن سياسة الاعتقال الإداري في ظل ظروف معيشية صعبة
توضيحية
رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، ونقلا عن محاميتها حنان الخطيب بأن عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات في السجون الإسرائيلية بلغ 31 أسيرة يقبعن في سجن الدامون ، بينهن أمهات، وزوجات ومريضات، وفتيات قاصرات.

وذكرت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن نسخة عنه، بأن الأسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، حيث يتعرّضن جميعهن لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، ودون أي مراعاة لحقوقهن التي نصت عليها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وبينت الهيئة بأن هناك ثلاثة اسيرات يخضعن لسياسة الاعتقال الإداري وهن، سماح حجاوي من مدينة  قلقيلية 4 شهور إداري، رغد الفنة (24 عاماً) من مدينة طولكرم للمرة الثانية 4 شهور(4+4)، روضة العجمي (4 شهور).

وقالت الهيئة بأن الاعتقال الإداري هو سياسة انتقامية وعقاب جماعي وجريمة ضد الإنسانية فهو  اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية  تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد.

أخبار ذات صلة

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

مركز فلسطين: 47 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري

مركز فلسطين: 47 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

الحركة العالمية: الاحتلال قتل أربعة أطفال خلال عدوانه الأخير على جنين

الحركة العالمية: الاحتلال قتل أربعة أطفال خلال عدوانه الأخير على جنين

منوعات

فيديو مُبهج.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

فيديو مُبهج.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورٍ لها صديقها

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورٍ لها صديقها

الموت يفجع الفنانة مي كساب

الموت يفجع الفنانة مي كساب

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

بالصور.. ياسمين صبري تُبهر جمهورها بظهورها الأخير

بالصور.. ياسمين صبري تُبهر جمهورها بظهورها الأخير

عربي

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر