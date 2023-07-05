​هيئة الأسرى: ثلاث أسيرات يواجهن سياسة الاعتقال الإداري في ظل ظروف معيشية صعبة

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، ونقلا عن محاميتها حنان الخطيب بأن عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات في السجون الإسرائيلية بلغ 31 أسيرة يقبعن في سجن الدامون ، بينهن أمهات، وزوجات ومريضات، وفتيات قاصرات.وذكرت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن نسخة عنه، بأن الأسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، حيث يتعرّضن جميعهن لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، ودون أي مراعاة لحقوقهن التي نصت عليها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية.وبينت الهيئة بأن هناك ثلاثة اسيرات يخضعن لسياسة الاعتقال الإداري وهن، سماح حجاوي من مدينة قلقيلية 4 شهور إداري، رغد الفنة (24 عاماً) من مدينة طولكرم للمرة الثانية 4 شهور(4+4)، روضة العجمي (4 شهور).وقالت الهيئة بأن الاعتقال الإداري هو سياسة انتقامية وعقاب جماعي وجريمة ضد الإنسانية فهو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد.