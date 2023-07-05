عاجل

  • الصحة: استشهاد الشاب خالد حشاش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال منذ أيام في نابلس

شؤون فلسطينية

الأوقاف تطلق حملة "شدّوا أزرهم" لصالح متضرري عدوان الاحتلال على مخيم جنين

الأوقاف تطلق حملة "شدّوا أزرهم" لصالح متضرري عدوان الاحتلال على مخيم جنين
حاتم البكري - وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة لإغاثة متضرري عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، تحت شعار: (شدّوا أزرهم).

وأوضح البكري أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، باشرت الوزارة بتنفيذ حملة لإغاثة متضرري هذا العدوان، ستبدأ صباح يوم الجمعة المقبل، من خلال جمع التبرعات المالية في المساجد بعد صلاة الجمعة، أو من خلال جمع التبرعات "العينية" في مقارّ لجان الزكاة المركزية في المحافظات، أو من خلال التبرع لرقم حساب صندوق الزكاة الفلسطيني لدى بنك فلسطين/ فرع رام الله عين مصباح رقم (226229).

ووجه البكري نداءً إلى كل أبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة لمساندة إخواننا في مخيم جنين، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة هذا العدوان، موضحاً أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني ستتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لصالح الحملة.

وقال، "إن الوزارة حددت خطبة الجمعة المقبلة للحديث عما تعرض له المخيم من انتهاكات واعتداءات".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

أخبار ذات صلة

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

مركز فلسطين: 47 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري

مركز فلسطين: 47 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الصليب الأحمر يدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

لجنة هيئة الأسرى الجديدة بغزة تعقد اجتماعها الأول

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

وزير الحكم المحلي يؤكد دعم الهيئات المحلية لجنين ومخيمها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

البرغوثي يزور جنين ومخيمها ويشيد ببسالة وصمود أهلها

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

صالح ناصر: مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تتطلب رسم استراتيجية نضالية

الحركة العالمية: الاحتلال قتل أربعة أطفال خلال عدوانه الأخير على جنين

الحركة العالمية: الاحتلال قتل أربعة أطفال خلال عدوانه الأخير على جنين

منوعات

فيديو مُبهج.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

فيديو مُبهج.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورٍ لها صديقها

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورٍ لها صديقها

الموت يفجع الفنانة مي كساب

الموت يفجع الفنانة مي كساب

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

بالصور.. ياسمين صبري تُبهر جمهورها بظهورها الأخير

بالصور.. ياسمين صبري تُبهر جمهورها بظهورها الأخير

عربي

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر