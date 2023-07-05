فيديو: بدء تشييع جثامين شهداء عدوان جنين بمشاركة جماهرية حاشدة

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير فلسطينية حاشدة، اليوم الأربعاء، جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي الاخير على مخيم جنين، والذي خلّف 12 شهيداً وأكثر من 140 جريحاً بينهم 30 في حالة حرجة.وبدأت مراسم تشييع شهداء جنين في تمام الساعة العاشرة ، من أمام المستشفى الحكومي، بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي وجماهير الشعب الفلسطيني.وخلف العدوان على على مدينة ومخيم جنين أضرارا جسيمة بممتلكات المواطنين، وتدمير العديد من المركبات، وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين، وأرغمت مئات المواطنين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.