بالفيديو.. أبو حمزة: المقاومة في جنين عملت ضمن تكتيكات وحوّلت مسار الهجوم إلى دفاع



وأكمل أن "هذا الإنجاز لم يكن لولا صمود أهالي جنين وانتماؤهم لفصائل المقاومة والجهاد".





رام الله - دنيا الوطنأكد، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أن سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية أفشلت أهداف الاحتلال ضمن تكتيكات ومعارك ميدانية تخللها تفجير العبوات الناسفة وكمائن الموت.وقال أبو حمزة، خلال كلمة مصورة له، اليوم الأربعاء، إن "مخيم جنين صمد من جديد وحول مسار الهجوم إلى الدفاع".وتابع أن "العدو جاء إلى هذه المعركة مردوعاً وقاتل مردوعاً" لافتاً إلى أن "النصر في معركة بأس جنين امتداد لمعارك سيف القدس ووحدة الساحات وثأر الأحرار".