التنمية تغلق ثلاثة دور حضانة في كفر عقب لمخالفتها شروط السلامة العامة

رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة التنمية الاجتماعية، ثلاث حضانات في منطقة كفر عقب، لعدم مطابقتها شروط الأمان والسلامة العامة.وناشدت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأربعاء، المواطنين بعدم التعامل مع دور الحضانات الثلاث "البيت الثاني، وزينة ونحول، والبينا"، لمخالفاتها شروط الأمان والصحة والسلامة، التي تنص عليها لائحة دور الحضانة رقم 11 لسنة 2011، وذلك حرصا على صحة وسلامة أبنائكم.وأوضحت أن قرار الاغلاق جاء على ضوء متابعة الوزارة ومديرية التنمية في القدس لبعض دور الحضانة، منوهة إلى ضرورة التأكد من تسجيل الأطفال لدى حضانات مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة قانونا عن ترخيص دور الحضانة.