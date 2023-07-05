حماس: المقاومة في جنين أفشلت أهداف الاحتلال وحافظت على معادلة الردع

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، إن " انتصار مخيم جنين على جيش الاحتلال هو امتداد لانتصار شعبنا الفلسطيني في معركة سيف القدس التي ثبتت قواعد اشتباك مع الاحتلال وفرضت معادلة جديدة عليه".وتابع القانوع خلال تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، "المقاومة في مخيم جنين أفشلت أهداف الاحتلال وحافظت على معادلة الردع معه وحققت انتصاراً جديداً على جيشه وستواصل ضرباتها".ولفت إلى أن "انسحاب قوات الاحتلال من المخيم جاء تحت وقع ضربات المقاومين ووحدة شعبنا بكل أطيافه وهذا الانتصار يراكم على الانتصار الكبير للاندحار من كل أراضينا"وأكد أن "مشهد الخراب والدمار الذي خلفته آلة الاحتلال الفاشية في مخيم جنين لن يفت من عضد أهلنا أو ينال من إرادتهم وستظل جنين ومخيمها وأهلها خلف المقاومة مهما كلف ذلك من ثمن".