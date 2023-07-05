مباشر | #تغطية_صحفية: جيش الاحتلال ينسحب من جنين مخلفاً 12 شهيداً ودماراً كبيراً

شؤون فلسطينية

فتح: نحيّي صمود الشعب الفلسطيني ووحدته في مخيّم جنين

فتح: نحيّي صمود الشعب الفلسطيني ووحدته في مخيّم جنين
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ المعركة التي خاضها شعبنا في مخيّم جنين ضد عدوان جيش الاحتلال الإسرائيليّ؛ هي تحوّلٌ نوعيٌّ في مجرى الصراع مع الاحتلال، ورسالةٌ تاريخيّة دوّنها شعبنا بتضحياته وصموده والتحام قواه، مضيفةً أنّ شعبنا دحض مزاعم الاحتلال وحكومته التي حاولت تسويق عدوانها كانتصار عسكريّ، وأجهض العدوان الهمجيّ، بالرغم من القوة التدميريّة التي استخدمها الاحتلال.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ شعبنا اجترح معجزةً تاريخيّة؛ من خلال التصدّيّ الاستبساليّ لعدوان جيش الاحتلال، والالتحام الشعبيّ الذي تجلّى بأنصع تمظهراته، مؤكدةً أنّ إرهاب الاحتلال، وتهجير المدنيين من بيوتهم، وتدمير البنية التحتيّة، وترويع الأطفال والنساء، واستهداف الطواقم الطبيّة والصحفيّة والمستشفيات ودور العبادة؛ لم يجدِ نفعًا في توهين إرادة شعبنا. 

ووجهت (فتح) التحيّة لمناضليها وكوادرها الذين استبسلوا في الدفاع عن شعبنا في مخيّم جنين مع شركاء الدم من الفصائل والقوى، مردفةً أنّ مجريات الأحداث؛ برهنت أنّ الوحدة الوطنيّة ليستْ عبارات إنشائيّة؛ بل هي تجلٍّ لامتزاج دماء أبناء شعبنا في الميدان. 

كما وجّهت (فتح) التحيّة للطواقم الطبيّة والصحفيّة ومنتسبي الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة الذين لم يتوانوا عن أداء دورهم في تعزيز صمود شعبنا.

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