ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

رام الله - دنيا الوطنرحبت السعودية والإمارات، والجامعة العربية، والبرلمان العربي، في بيانات منفصلة، الثلاثاء، بإعلان مصر وتركيا، رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء،وأعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك، الثلاثاء، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موطلو شان سفيرا لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمر الحمامي سفيرا لها في أنقرة.وتعقيباً على هذه الخطوة، وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، إلى مستوى السفراء.وأشادت وزارة الخارجية بهذه الخطوة، قائلة إنها "ستنعكس إيجابًا في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة".من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "الإمارات ترحب باتفاق جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء".وأعربت الإمارات عن "أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة" .وأكدت أن الاتفاق التركي المصري "سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء".كما رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان بـ"التحسن الذي طرأ على العلاقات بين مصر وتركيا، والذي انعكس في ترفيع العلاقات بين البلدين ورفعها الى مستوى السفراء"، مؤكداً أن "هذا القرار المشترك تطور إيجابي".بدوره، رحب البرلمان العربي في بيان بـ"الخطوة الإيجابية التي اتخذتها كلا من مصر وتركيا بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء".وأكد أن تلك الخطوة "ستساهم في تهيئة الأجواء في منطقة الشرق الأوسط والعودة بها نحو الاستقرار، والمساهمة بشكل كبير في حلحلة الأزمات والتحديات التي تواجه دول المنطقة".وكان البيان التركي المصري المشترك، أكد في وقت سابق أن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء تماشياً مع قرار اتخذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف "لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري".