شؤون فلسطينية

الأحمد: نرتب لعقد لقاء مع أمناء عموم الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

الأحمد: نرتب لعقد لقاء مع أمناء عموم الفصائل الفلسطينية بالقاهرة
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، تولّيه إجراء اتصالات مع كافة الفصائل؛ لترتيب انعقاد اجتماع لأمناء العموم للفصائل الفلسطينية في القاهرة،  لبحث تطورات الموقف في ظل العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وقال الأحمد خلال حديث مع الصحفيين برام الله، أمس الثلاثاء، إن "كل فصائل منظمة التحرير التي شاركت في اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ أمس في رام الله أيدت ورحبت بعقد اجتماع الأمناء للفصائل، فيما يتم التواصل مع بقية الفصائل".

وتابع أنه تم اقتراح عقد الاجتماع في القاهرة "حتى لا يتم ترك فرصة لأحد بالتهرب من المشاركة في الاجتماع اعتراضا على مكان انعقاده"، مشيرًا إلى أنه "يتم التنسيق مع المسئولين المصريين بشأن ذلك". وفق صحيفة (القدس العربي)

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس قد وجّه دعوة للأمناء العامين لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له خلال العملية العسكرية على جنين.

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