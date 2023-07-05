شؤون فلسطينية

الحايك: نجدد الدعوة لاجتماع الأمناء العامين ووضع استراتيجية لمواجهة الاحتلال

الحايك: نجدد الدعوة لاجتماع الأمناء العامين ووضع استراتيجية لمواجهة الاحتلال
المتحدث باسم حركة فتح بغزة منذر الحايك خلال لقاء مع أستوديو الوطن
رام الله - دنيا الوطن
قال منذر الحايك، الناطق باسم حركة فتح بغزة، إن "المطلوب من الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة حماس الجلوس على طاولة الأمناء العامين لاتخاذ إجراءات ووضع استراتيجية واضحة لمواجهة العدوان".

وتابع خلال تصريح خاص لـ"أستوديو الوطن": بأن القيادة الفلسطينية دعت الأمناء العامين لاجتماع طارئ وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، كما ودعت الأجهزة الأمنية للدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

وأكد الناطق باسم حركة فتح، دعوة الرئيس محمود عباس إلى الأمناء العامين لوضع خطة واستراتيجية واضحة لمواجهة العدوان.

ولفت الحايك إلى أن "الاعتداء ليس بغزة، نحن نتحدث عن الضفة الغربية، ونحن من يدعو الفصائل الفلسطينية، لأن الذي يقود الآن بالضفة الغربية هم أبناء حركة فتح ومعنا الفصائل الفلسطينية ومن يدافع الآن وبقرار من القيادة الفلسطينية هم أبناء المؤسسة الأمنية".

وأكمل "نريد أن يكون لنا قيادة واحدة وصوت واحد  من اجل التعامل مع المجتمع الدولي برسالة واحدة هي رسالة الشعب الفلسطيني وليس الرسالة الفصائلية حزبية التي يتحدث بها كل فصيل لوحده".

وطالب الحايك من الدول التي طبّعت علاقتها مع الاحتلال أن "تغلق سفارات إسرائيل أو أن تحتج عند السفارات" كما وطالب الشعوب العربية الخروج بمظاهرات تندد بجرائم الاحتلال في جنين.

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