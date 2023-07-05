شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
طقس فلسطين يشهد انخفاضاً على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حارا نسبياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو صيفياً عاديا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صيفياً عاديا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو حار نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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