صورة: الكشف عن هوية الجندي الإسرائيلي الذي قُتل في جنين

القناة 12) الإسرائيلية فإن "





ومساء أمس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي بشكل رسمي خلال الاشتباكات التي دارت في جنين.



وأفاد الناطق باسم الجيش، أن الجندي قتل خلال الاشتباكات التي دارت بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين.





وبالأمس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية رسمية وإسرائيلية، بانسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها.



وذلك بعد يومين من عملية عسكرية وعدوان إسرائيلي في المدينة والمخيم، أسفر عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة المئات بينهم حالات خطيرة.



وقال الدفاع المدني والإسعاف، إنهما باشرا العمل بالبحث عن أي مخلفات للاحتلال في جنين تخوفًا من وجود أي أجسام مشبوهة.





وأظهرت مقاطع فيديو تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دماراً كبيراً خلفه جيش الاحتلال خلال العدوان على جنين ومخيمها.



وتوافد الأهالي لمخيم جنين بعد انسحاب قوات الاحتلال منه.



