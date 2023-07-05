هنية: كل الخيارات لإسناد جنين كانت على الطاولة والمقاومة خيار الشعب الاستراتيجي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء، أن كل الخيارات لإسناد جنين كانت على الطاولة، مؤكداً أن المقاومة هي عنوان الشعب الفلسطيني وخياره الاستراتيجي لرد العدوان ودحر الاحتلال عن أراضينا الفلسطينية.وأضاف، في تصريح صحفي: "العملية البطولية في تل أبيب وما يجري في مناطق الضفة المختلفة إلا تعبير عن أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفي مختلف مواقعه كان حاضنا لجنين ومساندا لها في معركتها البطولية".وتابع: "لقد أوصلنا رسائل واضحة للعدو عبر جميع الأطراف بأن المقاومة في الساحات كافة ليست في منأى عما يجري، وعلى العدو أن يوقف عدوانه فورا".وأكمل: "إنه وعلى الرغم من ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى، جراء العدوان الغادر على مخيم جنين فإن المقاومة لقّنت العدو درسا قاسيا وألحقت به خسائر كبيرة، وسوف تكشف الأيام القادمة عن حجم الهزة العنيفة التي ألحقتها المقاومة بالعدو، وستجبره على إعادة حساباته كثيراً عند التفكير في العدوان على شعبنا مرة أخرى".وأضاف: "نقول للعدو بأنه قد ولى الزمن الذي تمارس فيه عدوانك على شعبنا دون أن تدفع الثمن، وهذه جنين اليوم تلقنكم درساً في المقاومة والصمود، وقبلها أبطالنا الأماجد في كل شوارع وأزقة ضفتنا العزيزة، وما معركة "سيف القدس" التي خاضتها المقاومة من على أرض غزة العزة عنكم ببعيد".