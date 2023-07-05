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شؤون فلسطينية

النخالة: الشعب الفلسطيني سجل إنتصارأ كبيراً بهزيمة العدوان على جنين

النخالة: الشعب الفلسطيني سجل إنتصارأ كبيراً بهزيمة العدوان على جنين
رام الله - دنيا الوطن
قال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني قد سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وأضاف النخالة، في بيان صحفي: "قادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة هذا الانتصار الكبير، وأثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين".

وأكمل: "إنها معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين، إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله".

وتابع: "أوجه التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو، وأدعو إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة".


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