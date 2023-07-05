الكشف عن هوية "ملثم جنين" بعد استشهاده









رام الله - دنيا الوطنكشفت عائلة الشهيد سميح أبو الوفا، والذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، أنه هو صاحب الصورة الشهيرة لـ "ملثم جنين".وكان الشهيد أبو الوفا، قد التقطت له صورة شهيرة، أثناء تصديه لاقتحام لمخيم جنين قبل نحو أربعة أشهر، اعتبرت حينها أيقونة للمقاومة الفلسطينية في جنين.وقال محمد أبو الوفا، شقيق الشهيد سميح، عبر (فيسبوك): "احدى طلبات الشهيد بأن لا يعلم احد بأن هذه الصورة التي كانت من افضل الصور بهذا العام تعود لك حتى يختارك الله شهيدا هذا ما لبيناه لك، ها انت عند رب الكون وفي جوار الأنبياء والشهداء لك ما طلبت".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة المئات في العدوان الإسرائيلي الواسع الذي شنه جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، منذ صباح الإثنين الماضي.