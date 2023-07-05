شؤون فلسطينية

تسجيل صفحة مشرفة.. فتح تُعلق على انسحاب جيش الاحتلال من جنين

تسجيل صفحة مشرفة.. فتح تُعلق على انسحاب جيش الاحتلال من جنين
خلال قصف إسرائيلي على جنين
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة فتح - مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، إنه "رغم بشاعة المجزرة وشلال الدم النازف وحجم الدمار، فإن جنين هزمت المعتدي وسجلت صفحة مشرقة للنضال الفلسطيني الصادق في الميدان وليس عبر الشعارات الإعلامية وسرقة دماء الشهداء ونقاء الفعل الثوري في وجه عدوان المحتل".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "الفضل في هذا الصمود الأسطوري هو لمناضلي فتح في الميدان ورفاقهم من المقاتلين الأحرار وبسالة تصديهم للعدوان، ولصمود أهلنا في جنين ومخيمها وأحرار شعبنا ممن هبوا في ضفة فلسطين لإسناد أهلهم وأبناء شعبهم في جنين ولصد العدوان".

وقال دولة إن "الاحتلال نجح في رفع عدد الشهداء وتدمير المخيم، لكنه فشل في اخضاع شعبنا وكسر ارادته".

وتابع: "تحية إجلال واكبار لارواح شهداء الحركة وصحبهم من المقاتلين الذين جسدوا بالدم الطاهر حقيقة أن فلسطين لا تعرف الهزيمة وأن شعبنا يزداد اصرارا على الحرية والدولة ودحر الاحتلال رغم تخاذل القريب وصمت وعجز البعيد".

بدوره، قال المتحدث باسم حركة فتح، بغزة، منذر الحايك: "نحيي جنين ومقاومتها التي صمدت أمام أعتى وأشرس الجيوش".

وأكد الحايك في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن "الدمار والخراب الذي خلفه الاحتلال في جنين سيزيد شعبنا تصميماً على الاستمرار في التصدي والمواجهة".

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