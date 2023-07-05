فيديو: مخلفاً دماراً وخراباً واسعيْن. انسحاب جيش الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها

وأظهرت مقاطع فيديو تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دماراً كبيراً خلفه جيش الاحتلال خلال العدوان على جنين ومخيمها.

وتوافد الأهالي لمخيم جنين بعد انسحاب قوات الاحتلال منه.











ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، قول رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية للمسلحين في جنين وبالتالي منع العديد من العمليات".





جاء ذلك خلال وصول نتنياهو إلى قاعدة (سالم) شمالي جنين، للمشاركة في جلسة لتقييم الأوضاع الميدانية في جنين بمشاركة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت وعدد من قادة الجيش.





وتابع نتنياهو "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة ويمكنني القول أن عمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة".





وأضاف رئيس وزراء الاحتلال "سنواصل العملية العسكرية في جنين طالما كان ذلك ضروريا".

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن الحركة "تبارك لمخيم جنين ومقاومته نصره وانجازه على جيش العدو الصهيوني، ومرة أخرى يهزم مخيم جنين جيش الاحتلال".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أعلنا منذ البداية أن الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه من العدوان على المخيم، فالعدو الصهيوني يخرج من المخيم بدون أي انجاز بالرغم من وحشيته".وشدد قاسم على أن مخيم جنين سيظل قلعة للمقاومة، وشوكة في حلق الاحتلال، وستظل الثورة بالضفة العربية متصاعدة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.وقال: "كان الدعم والاسناد لمخيم جنين أكبر الأثر في صمود المخيم، وكانت أحد تجليات هذا الدعم العملية الفدائية التي نفذها أحد أبناء حركة حماس في مدينة تل ابيب".