أول تعليق من حماس على انسحاب جيش الاحتلال من جنين

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن الحركة "تبارك لمخيم جنين ومقاومته نصره وانجازه على جيش العدو الصهيوني، ومرة أخرى يهزم مخيم جنين جيش الاحتلال".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أعلنا منذ البداية أن الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه من العدوان على المخيم، فالعدو الصهيوني يخرج من المخيم بدون أي انجاز بالرغم من وحشيته".وشدد قاسم على أن مخيم جنين سيظل قلعة للمقاومة، وشوكة في حلق الاحتلال، وستظل الثورة بالضفة العربية متصاعدة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.وقال: "كان الدعم والاسناد لمخيم جنين أكبر الأثر في صمود المخيم، وكانت أحد تجليات هذا الدعم العملية الفدائية التي نفذها أحد أبناء حركة حماس في مدينة تل ابيب".