شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة عدد من المواطنين بينهم أربع نساء خلال مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابة عدد من المواطنين بينهم أربع نساء خلال مواجهات مع الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بحروح، مساء اليوم الثلاثاء، بينهم أربع نساء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في عدة أماكن في محافظة الخليل.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى الى اصابة شابين بالرصاص الحي تم نقلهما إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج، وصفت إصابتهما بالمتوسطة، هذا وأطلق مستوطن الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي مخيم العروب اصيب شابان برصاص قوات الاحتلال والعشرات بحالات الاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم عقب مسيرة جماهيرية شارك فيها عدد كبير من اهالي المخيم دعما واسنادا لاهلنا في جنين.

كما أصيبت اربعة نساء بجروح جراء صدم مركبتهن من قبل آلية لجيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة يطا جنوب الخليل، وقد منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول الى المصابين، وتم نقلهم بواسطة إسعاف الاحتلال.

وفي ذات السياق اغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل بيت عنون شمال شرق الخليل، ومنعت تنقل المواطنين، واندلع على اثر ذلك مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات جنين

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات جنين

تسجيل صفحة مشرفة.. فتح تُعلق على انسحاب جيش الاحتلال من جنين

تسجيل صفحة مشرفة.. فتح تُعلق على انسحاب جيش الاحتلال من جنين

فيديو: مخلفاً دماراً وخراباً واسعيْن. انسحاب جيش الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها

فيديو: مخلفاً دماراً وخراباً واسعيْن. انسحاب جيش الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها

أول تعليق من حماس على انسحاب جيش الاحتلال من جنين

أول تعليق من حماس على انسحاب جيش الاحتلال من جنين

الخليل: إصابة عدد من المواطنين بينهم أربع نساء خلال مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابة عدد من المواطنين بينهم أربع نساء خلال مواجهات مع الاحتلال

جيش الاحتلال يعترف رسمياً بمقتل جندي باشتباكات في جنين

جيش الاحتلال يعترف رسمياً بمقتل جندي باشتباكات في جنين

مصر ترحب بدعوة الرئيس عباس وتعرض استضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل

مصر ترحب بدعوة الرئيس عباس وتعرض استضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل

ملحق كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الأربعاء

ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات جنين

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات جنين

اشتية رداً على بعض التصريحات الدولية: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني

اشتية رداً على بعض التصريحات الدولية: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي: استخدام القوة في مخيم جنين أدى إلى خسائر مأساوية

الاتحاد الأوروبي: استخدام القوة في مخيم جنين أدى إلى خسائر مأساوية

الهندي: المقاومة تراقب الأحداث في جنين وهذا موقفنا من دعوة الرئيس عباس

الهندي: المقاومة تراقب الأحداث في جنين وهذا موقفنا من دعوة الرئيس عباس

الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

بالصور: غالانت يجري تقييماً للوضع الأمني مع قادة في جيش الاحتلال بالقرب من جنين

بالصور: غالانت يجري تقييماً للوضع الأمني مع قادة في جيش الاحتلال بالقرب من جنين

إصابة شابين بالرصاص الحي واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة

إصابة شابين بالرصاص الحي واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة

الرئيس عباس يوجه الحكومة لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة أهالي جنين

الرئيس عباس يوجه الحكومة لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة أهالي جنين

منوعات

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

شاهد.. منة فضالي تصدم الجمهور بعد ظهورها بدون مكياج

بالصور.. ياسمين صبري تُبهر جمهورها بظهورها الأخير

بالصور.. ياسمين صبري تُبهر جمهورها بظهورها الأخير

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين كارول سماحة وزوجها

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين كارول سماحة وزوجها

عمرو سعد يدعم شقيقه بعد أزمته الأخيرة

عمرو سعد يدعم شقيقه بعد أزمته الأخيرة

شاهد.. عراك بالأيدي بين ماغي بو غصن وسيدة بالشارع

شاهد.. عراك بالأيدي بين ماغي بو غصن وسيدة بالشارع

بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده وشقيقه

بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده وشقيقه

بالصور.. بسمة بوسيل تقضي عطلتها الصيفية برفقة أطفالها

بالصور.. بسمة بوسيل تقضي عطلتها الصيفية برفقة أطفالها

بعد أزمته بتونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

بعد أزمته بتونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

وفاة الفنان المصري أحمد قنديل 35 عاماً

وفاة الفنان المصري أحمد قنديل 35 عاماً

من أبرز نجوم الكاسيت.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

من أبرز نجوم الكاسيت.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

عربي

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي &quot;فوري&quot; لوقف العدوان على جنين

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العدوان على جنين