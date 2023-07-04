جيش الاحتلال يعترف رسمياً بمقتل جندي باشتباكات في جنين
أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بمقتل جندي خلال اشتباكات في جنين.
وكانت سرايا القدس كتيبة جنين أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن مقتل جندي إسرائيلي، بعد تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري وتبادل لاطلاق النار.
وكانت قناة الجزيرة أفادت نقلاً عن مصادر لها، بمقتل جندي إسرائيلي في كمين لسرايا القدس وكتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى في جنين.
كما أكدت كتائب القسام في الضفة الغربية، إن عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة، وقاموا بتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في مدينة جنين.
وقالت إن عناصرها اشتبكوا مـن مسافة صـفر مـع جيـش الاحتـلال داخـل أزقة مخـيم جنين، مؤكـدين وقـوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال.
ولم يعلن جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة بشأن وقوع قتلى أو إصابات في صفوفه بجنين.
يتبع..
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