جيش الاحتلال يعترف رسمياً بمقتل جندي باشتباكات في جنين

كما أكدت كتائب القسام في الضفة الغربية، إن عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة، وقاموا بتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في مدينة جنين.





وقالت إن عناصرها اشتبكوا مـن مسافة صـفر مـع جيـش الاحتـلال داخـل أزقة مخـيم جنين، مؤكـدين وقـوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال.