مصر ترحب بدعوة الرئيس عباس وتعرض استضافة لقاء الأمناء العامون

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر مصري، مساء اليوم الثلاثاء، إن القاهرة رحبت بدعوة الرئيس محمود عباس لعقد اجتماع للأمناء العامون للفصائل الفلسطينية.ونقلت قناة (القاهرة الإخبارية) عن المصدر الذي وصفته بالمسؤول، أن القاهرة مستعدة لعقد الاجتماع على أراضيها، في إطار استكمال الجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.وكانت القيادة الفلسطينية وجهت دعوة للأمناء العامون لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.