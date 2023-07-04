الشيخ: وصول نتنياهو لتخوم جنين دليل أن العدوان له أبعاد سياسية كبيرة

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن "وصول نتنياهو إلى تخوم جنين لتفقد قواته لها دلالة واضحة، وهي أن هذه الحملة العسكرية الاحتلالية لها أبعاد سياسية كبيرة وليست عملية أمنية".وأضاف الشيخ أن هذ الأمر "تأتي في إطار ما قاله نتنياهو إن حلم الدولة الفلسطينية يجب أن يتم القضاء عليه، وذلك بإضعاف السلطة الفلسطينية كحد أدنى وانهيارها كحد أقصى".وسبق أن نقلت إذاعة جيش الاحتلال، قول رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية للمسلحين في جنين وبالتالي منع العديد من العمليات".جاء ذلك خلال وصول نتنياهو إلى قاعدة (سالم) شمالي جنين، للمشاركة في جلسة لتقييم الأوضاع الميدانية في جنين بمشاركة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت وعدد من قادة الجيش.