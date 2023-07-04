اشتية رداً على بعض التصريحات الدولية: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 11 مواطناً، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على جنين.



وصباح اليوم، وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة، إلى مخيم جنين، وسط تجدد الاشتباكات المسلحة في مناطق متفرقة من المخيم.



وكان موقع (واللا) الإسرائيلي، أفاد صباح اليوم، بأن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين، لافتاً إلى أنه سيعمل على أهداف جديدة داخل المخيم.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان):"نحو 1000 جندي يشاركون في العملية بجنين ومخيمها ومصادر عسكرية ترفض تحديد موعد انتهائها".









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رداً على بعض التصريحات الدولية حول اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنين: "إلى من يقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، نقول: الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال، اجتاح مخيما للاجئين، اعتقل وقتل الأبرياء، والأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة".وأضاف رئيس الوزراء في تصريح صحفي: "إن من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني".