الهندي: المقاومة تراقب الأحداث في جنين وهذا موقفنا من دعوة الرئيس عباس

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "أي دعوة تهدف لوحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام لا يمكن لأحد أن يرفضها وعلى رأسها الحركة، وذلك رداً على دعوة القيادة الفلسطينية والرئيس عباس لعقد اجتماع للأمناء العامون للفصائل".وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) سهيل الهندي في تصريح خاص لـ "أستوديو الوطن" اليوم الثلاثاء، أن السنوات الأخيرة كان هناك العديد من الدعوات والاجتماعات التي لم "نخرج منها إلا بصفر كبير".ولفت إلى أن (حماس) تدرس أي دعوة يتم إرسالها لقيادتها قبل الرد عليها، مشدداً على ضرورة احترام مخرجات ونتائج أي لقاءات يتم عقدها.وعقب الهندي خلال حديثه على عملية تل آبيب قائلاً إن "عملية تل ابيب هي رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني واحد موحد، وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال في جنين".وأضاف الهندي "ماضون ولا سبيل لرفع الراية البيضاء والسبيل الوحيد هو مقاومة الاحتلال ولن نسمح له بالاستفراد جغرافيا بأي منطقة فلسطينية وعلى رأسها جنين التي تمثل رأس حربة للمقاومة".وأكد القيادي في (حماس) أن المقاومة والغرفة المشتركة لها تراقب الأحداث الجارية في جنين لحظة بلحظة، مبيناً أن هناك "خطط حمراء إذا ما تجاوزها الاحتلال فإن المقاومة سيكون لها كلمتها وردها".وأشار إلى أن من يحدد ساعة الانطلاق والحسم مع الاحتلال هي المقاومة فقط التي لديها الرؤية والقرار في هذا الأمر.