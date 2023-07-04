بالصور: غالانت يجري تقييماً للوضع الأمني مع قادة في جيش الاحتلال بالقرب من جنين





ووفق موقع (0404) الإسرائيلي، فإن غالانت أجرى تقييمًا للوضع الأمني مع قادة في جيش الاحتلال حول تطورات الأوضاع والعملية العسكرية خلال يومها الثاني في جنين.









وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستهدافها للمنازل بالصواريخ، كما أجبرت مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلهم.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على جنين.



وصباح اليوم، وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة، إلى مخيم جنين، وسط تجدد الاشتباكات المسلحة في مناطق متفرقة من المخيم.



وكان موقع (واللا) الإسرائيلي، أفاد صباح اليوم، بأن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين، لافتاً إلى أنه سيعمل على أهداف جديدة داخل المخيم.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان):"نحو 1000 جندي يشاركون في العملية بجنين ومخيمها ومصادر عسكرية ترفض تحديد موعد انتهائها".





وفي وقت سابق اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "تقديرات المؤسسة الأمنية تفيد بأن العملية العسكرية في جنين ستنتهي اليوم الثلاثاء".وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستهدافها للمنازل بالصواريخ، كما أجبرت مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلهم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على جنين.وصباح اليوم، وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة، إلى مخيم جنين، وسط تجدد الاشتباكات المسلحة في مناطق متفرقة من المخيم.وكان موقع (واللا) الإسرائيلي، أفاد صباح اليوم، بأن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين، لافتاً إلى أنه سيعمل على أهداف جديدة داخل المخيم.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان):"نحو 1000 جندي يشاركون في العملية بجنين ومخيمها ومصادر عسكرية ترفض تحديد موعد انتهائها".

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوصول وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت إلى بؤرة سالم الإستيطانية بالقرب من جنين.