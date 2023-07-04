إصابة شابين بالرصاص الحي واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وأفادت مصادر طبية، بأن الشابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ووصفت حالتهما بين متوسطة وخطيرة. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفاكما اعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد، من منطقة البالوع المجاورة، حيث توغلت الآليات العسكرية إليها، وطاردت الشبان الذين خرجوا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 10 مواطنين، وإصابة المئات، وإحداث تدمير وخراب واسعين في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية.