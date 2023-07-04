الرئيس عباس يوجه الحكومة لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة أهالي جنين

رام الله - دنيا الوطنوجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس تعليماته للحكومة لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة أهلنا في مخيم جنين والمدينة في ظل العدوان الواسع الذي تتعرض له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأوعز الرئيس عباس، للحكومة تسخير كافة إمكانيات الدولة للنازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على الخروج من منازلهم وتركها تحت قوة وتهديد السلاح.وشدد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية لمستشفيات المدينة التي تتعرض لهجوم واسع، وعدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال.