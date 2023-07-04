مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على جنين

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يوجه الحكومة لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة أهالي جنين

الرئيس عباس يوجه الحكومة لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة أهالي جنين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس تعليماته للحكومة لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة أهلنا في مخيم جنين والمدينة في ظل العدوان الواسع الذي تتعرض له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوعز الرئيس عباس، للحكومة تسخير كافة إمكانيات الدولة للنازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على الخروج من منازلهم وتركها تحت قوة وتهديد السلاح.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية لمستشفيات المدينة التي تتعرض لهجوم واسع، وعدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال.

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