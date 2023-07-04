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غزة: بيالارا والتعليم توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مخيمات صيفية لطلبة المدارس

غزة: بيالارا والتعليم توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مخيمات صيفية لطلبة المدارس
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التربية والتعليم في غزة، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، اليوم، اتفاقية لتجديد التعاون المشترك  في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، ولتنفيذ أنشطة المخيمات الصيفية التعليمية الترفيهية للطلبة داخل المدارس للعام 2023، ضمن مشروع "تعزيز الكفاءات الرقمية لدى الشباب في قطاع غزة" الممول من المؤسسة الألمانية "Bread for the World".

ووقع الاتفاقية؛ د.عائد الربعي؛ مدير عام التخطيط والتطوير في الأداء المؤسسي في وزارة التعليم، وعلاء مقبل؛ مدير مكتب بيالارا في غزة، وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة، وبحضور كلا من م. خلدون محمد؛ مدير المشاريع و د. إيمان عبيد؛ رئيس قسم الاتفاقيات في الوزارة.

وأكد الربعي على محورية الشراكة وأهمية تعزيز ثقافة التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الطلبة؛ من خلال الأنشطة اللامنهجية، مشيرا إلى أن الشراكة مع بيالارا تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتوسيع العمل مع المؤسسات المجتمع المدني، لما فيه مصلحة للطلبة والأسرة التعليمية.

بدوره أكد مقبل على نهج بيالارا في تعزيز شراكتها مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية؛ لنشر ثقافة التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى أفراد المجتمع كافة، موضحا أن بيالارا تعمل مع وزارة التعليم على نشر هذه الثقافة وفق الاحتياجات الفردية ومتطلبات العصر في ظل الانفتاح الإعلامي والمعلوماتي.

 وأشارت نرمين حبوش؛ منسقة برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية في غزة، إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار التعاون بين الوازرة وبيالارا وهو استمرار لعمل مشترك يزيد عن تسعة أعوام، وهو يعبر عن اهتمام الوازرة في هذا المجال الذي بات يشكل توجها عالميا تحرص عليه العديد من المؤسسات الأممية، حيث أقرت الأمم المتحدة أسبوعا عالميا للتربية الإعلامية والمعلوماتية في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر.

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