منيب المصري: ما يحدث في جنين إرهاب دولة والمجتمع الدولي شريك به

قال منيب رشيد المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين وهيئة النوايا الحسنة بأن ما يجري في جنين هو إرهاب دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدا ضرورة معاقبة الاحتلال ومحاسبته على هذه الجرائم، معتبرا المجتمع الدولي من خلال صمته شريكا بهذا الإرهاب.وطالب في بيان له اليوم بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الغاشم والبربري على مخيم جنين.ودعا المصري الدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف العدوان وردع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها في القدس وكافة أنحاء فلسطين، وكذلك دعا الرئيس محمود عباس لدعوة الكل الفلسطيني من أجل الاجتماع لبحث الرد المناسبعلى مجازر جنين، وسبل التصدي لهذا العدوان وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، قائلا بأن استمرار الانقسام في ظل هذه الظروف الراهنة هو جريمة تاريخية داعيا حركتي فتح وحماس لإعلان إنهاء الانقسام فورا.ونعى المصري شهداء فلسطين في مخيم جنين ورام الله، موجها تحيته وتقديره لصمود مخيم جنين ومقاومته وبطولاته، داعيا لأوسع مساندة ودعم لأهالي مخيم جنين ولأوسع تضامن دولي لمنع الاحتلال من الاستفراد في مخيم جنين.