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شؤون فلسطينية

المالكي: بدأنا بترجمة قرارات القيادة لخطوات عملية

المالكي: بدأنا بترجمة قرارات القيادة لخطوات عملية
جانب من اجتماع القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، أنه وامتداداً للحراك السياسي والدبلوماسي الذي بدأته الوزارة فور بدء العدوان على جنين ومخيمها بدأت العمل على وضع الآليات المناسبة لترجمة ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع القيادة الفلسطينية ليلة امس في مقر المقاطعة وبرئاسة الرئيس محمود عباس.

وأكد المالكي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن أطقم الوزارة وبعثاتها المختصة في المنظمات الدولية بدأت مساعيها في القيام بمشاورات لتطبيق تلك القرارات التي تخصها، تحضيراً وتجهيزا لما هو مطلوب من اجل الانطلاق لمرحلة التنفيذ العملي بعد تحصيل القرار السياسي من أعلى هيئة قيادية فلسطينية.

وبناء على ذلك، وجه وزير الخارجية تعليماته لسفراء دولة فلسطين في تلك المنظمات والمجالس الأممية من اجل التحرك الفوري لتحضير ما هو مطلوب لترجمة تلك القرارات القيادية الى أفعال بناء على ما تم تبنيه في اجتماع القيادة الفلسطينية ليلة امس.

وسوف يتابع المالكي مع السفراء سير التحضيرات وطبيعة المشاورات المطلوبة حسب كل قرار، من اجل رفع تلك النتائج للقيادة للبت فيها.

ويأتي هذا التحرك السريع للدبلوماسية الفلسطينية انعكاسا لخطورة الاوضاع التي تمر بها قضيتنا واخر فصولها تلك الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال والابرتهايد في مخيم جنين ومدينة جنين وفي بقية الارض الفلسطينية المحتلة، وانسجاماً مع التوجيهات التي صدرت عن اجتماع القيادة ليلة أمس.

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