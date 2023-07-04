شاهد: اللحظات الأولى لعملية الدهس والطعن في تل أبيب

وقال جهاز الأمن العام (شاباك)، إن منفذ العملية في تل أبيب، هو عبد الوهاب خلايلة (20 عاماً) من الخليل.



فيما أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها، أن سيارة صدمت أشخاصاً في تل أبيب وقام بعدها السائق بطعن عدة أشخاص".





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع 10 إصابات بينها ثلاثة بحالة خطيرة، جراء عملية دهس وطعن، في تل أبيب، واستشهاد المنفذ.وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن "المنفذ كان متنكراً بزي الجيش أثناء تنفيذ العملية، وتم إطلاق النار عليه".وزعمت القناة الإسرائيلية، أن "منفذ العملية في تل أبيب فلسطيني من جنوب الخليل".بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "منفذ عملية الدهس في تل أبيب قتل برصاص مستوطن كان في المنطقة".