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شؤون فلسطينية

شاهد: اللحظات الأولى لعملية الدهس والطعن في تل أبيب

شاهد: اللحظات الأولى لعملية الدهس والطعن في تل أبيب
جانب من عملية إطلاق النار والدهس في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لعملية الدهس والطعن التي نفذها فلسطيني ظهر اليوم في تل أبيب.

وقال جهاز الأمن العام (شاباك)، إن منفذ العملية في تل أبيب، هو عبد الوهاب خلايلة (20 عاماً) من الخليل.


 


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع 10 إصابات بينها ثلاثة بحالة خطيرة، جراء عملية دهس وطعن، في تل أبيب، واستشهاد المنفذ.

وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن "المنفذ كان متنكراً بزي الجيش أثناء تنفيذ العملية، وتم إطلاق النار عليه".

وزعمت القناة الإسرائيلية، أن "منفذ العملية في تل أبيب فلسطيني من جنوب الخليل".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "منفذ عملية الدهس في تل أبيب قتل برصاص مستوطن كان في المنطقة".

فيما أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها، أن سيارة صدمت أشخاصاً في تل أبيب وقام بعدها السائق بطعن عدة أشخاص".

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