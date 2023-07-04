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شؤون فلسطينية

بعثة الحج الفلسطينية: جميع حجاج القطاع أنهوا أداء مناسك الحج على أكمل وجه

بعثة الحج الفلسطينية: جميع حجاج القطاع أنهوا أداء مناسك الحج على أكمل وجه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن جميع حجاج قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2900 حاج وحاجة، أدوا مناسك الحج على أكمل وجه، ويستعدون لمغادرة مكة المكرمة الأربعاء القادم الخامس من تموز/يوليو الجاري، متوجهين إلى المدينة المنورة على مدار أربعة أيام متتالية.

وأوضحت البعثة أن طواقمها ولجانها كافة عملت على قدم وساق؛ من أجل ضمان نجاح موسم الحج، وسلامة الحجيج، مشيرةً إلى أن لجنة التفويج نجحت رغم التحديات الماثلة في نقل الحجاج وتفويجهم إلى صعيد عرفات، ومشعر مزدلفة ومنى، ثم إعادتهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة.

وقالت بعثة الحج: "إن لجنة الإعاشة والدعم اللوجستي وفرت متطلبات الحجاج من المياه المعدنية والوجبات الغذائية والألبان والفواكه والكراسي المتحركة", منوهةً بأن باقي اللجان قامت بواجبها على أكمل وجه

وذكرت أن وعاظ البعثة رافقوا الحجاج في جميع مراحل أداء المناسك، منذ وصولهم مكة المكرمة وحتى الانتهاء من المناسك في عرفات ومزدلفة ومنى، ورمي الجمرات وطواف الإفاضة، بتقديم الدروس والمحاضرات واللقاءات الوعظية الدعوية، إضافة إلى تنظيم أمسيات إيمانية، والإجابة على استفسارات الحجيج.

ونوهت بأن البعثة الطبية تابعت لحظة بلحظة جميع الحالات المرضية، وقدمت الخدمة الطبية والرعاية الصحية والعلاج اللازم لجميع الحالات، إلى جانب تحويل الحالات الصعبة إلى المستشفيات السعودية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة.

ولفتت إلى أن طواقم لجنة المرضى ومتابعة التائهين تعاملت بكل مسؤولية واقتدار مع جميع الحالات المرضية والحجاج التائهين، وما زالت تتابع عددًا من الحالات المرضية في المستشفيات السعودية.

وأشارت بعثة الحج إلى أن الموسم شهد وفاة 4 من حجاج قطاع غزة، وهم: الحاج مصباح موسى (77 عامًا)، والحاجة مريضة السرطان وفاء الحلو (48 عامًا)، والحاجتان ابتسام الشنطي (56 عامًا)، وغالية أبو راضي/ الشغنوبي (46 عامًا)، جراء حادث سير تعرضتا له أثناء ذهابهما لأداء العمرة، منوهةً بأن إدارة البعثة أنهت إجراءات دفنهم بمكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت البعثة أن حجاج قطاع غزة سيغادرون المملكة العربية السعودية الأحد القادم 9/7/2023م، عبر  مطار الأمير محمد في المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، على مدار خمسة أيام متتالية، بواقع ثلاث رحلات يوميًّا.

وقدّمت البعثة شكرها الجزيل لجميع البعثات المرافقة للحجاج (الإدارية، والوعظية، والطبية، والإعلامية)، واللجان المنبثقة عنها، على جهودهم الكبيرة، ومواصلتهم الليل بالنهار؛ للسهر على راحة الحجاج، وتقديم أفضل خدمة لهم رغم التحديات التي واجهتها وقادتها باقتدار، وفق الخطة المعدة مسبقًا، والتي أدت إلى نجاح موسم الحج.

كما قدمت البعثة الفلسطينية شكرها إلى المملكة العربية السعودية، ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على جهودهم الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على صعيد المشاعر المقدسة، معربةً عن أملها أن يحفظ السعودية، ويمنّ عليها بالأمن والأمان.

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