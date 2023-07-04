الموهوب التركي جولير يحدد ناديه الجديد

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام تركية عن قرار اللاعب التركي الشاب أردا جولير بخصوص النادي الذي سينتقل إليه في المستقبل.وتحدثت الصحفية التركية اليس أراك المقربة من الموهوب جولير عن قرار مواطنها بخصوص مستقبله.وقالت إن نجم فنربخشه قرر الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني الذي يحاول ضمه بمحاولات حثيثة.وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً سيقوم اليوم الثلاثاء بإبلاغ برشلونة وفنربخشه بقراره.ويعتبر جولير من اللاعبين أصحاب الموهبة الكبيرة ويلقب بميسي تركيا ويتنافس على برشلونة وريال مدريد وأندية أخرى.