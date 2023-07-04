تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية والنخالة بشأن العدوان على جنين

بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مجريات وتطورات الأحداث في مخيم جنين.



وبحسب موقع (حماس) الإلكتروني، فقد بحث هنية مع النخالة، خلال اتصال هاتفي بينهما "مجريات تطورات المواجهة الدائرة في مخيم جنين والعدوان الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها".



وأشادا خلال الاتصال "بصمود شعبنا ومقاومته والوحدة الميدانية التي تجلّت بين مختلف القوى والفصائل، وانخراط الجميع في الدفاع عن المخيم، بما يؤكد أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لشعبنا في التعامل مع الاحتلال وسلوكه العدواني وسياساته الاستيطانية والتصفوية".



وأكدا "ضرورة تعزيز المقاومة والإسناد المباشر والكامل للمخيم، وإفشال أهداف الاحتلال من النيل من المقاومة ومقدراتها، مشددين على أن المقاومة ستتواصل بالوسائل والمستويات كافة وفي مختلف الجهات"، معتبرين جنين معركة لها ما بعدها من حيث التأثير والنتائج والتداعيات.



كما أكدا "على استمرار التواصل والتشاور الدائم وتقدير الموقف لاتخاذ القرارات التي تتلاءم وطبيعة تطورات الوضع الميداني على قاعدة وحدة الشعب والقضية والمقاومة في أماكن تواجدها كافة".





رام الله - دنيا الوطن