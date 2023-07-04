أول تعليق من حماس على عملية الدهس والطعن في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن "العملية البطولية في تل أبيب، هي "الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين".وتابع: "نشد على أيدي أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت، اليوم الثلاثاء، بوقوع سبع إصابات بينها ثلاثة بحالة خطيرة، جراء عملية دهس وطعن، في تل أبيب، واستشهاد المنفذ.