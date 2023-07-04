شاهد: إصابات بينها حالات خطيرة بعملية دهس وطعن بتل أبيب واستشهاد المنفذ





وزعمت القناة الإسرائيلية، أن "منفذ العملية في تل أبيب فلسطيني من جنوب الخليل"



بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "منفذ عملية الدهس في تل أبيب قتل برصاص مستوطن كان في المنطقة".



فيما أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها، أن سيارة صدمت أشخاصاً في تل أبيب وقام بعدها السائق بطعن عدة أشخاص"



يتبع..













بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "منفذ عملية الدهس في تل أبيب قتل برصاص مستوطن كان في المنطقة".فيما أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها، أن سيارة صدمت أشخاصاً في تل أبيب وقام بعدها السائق بطعن عدة أشخاص"يتبع..

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع 10 إصابات بينها ثلاثة بحالة خطيرة، جراء عملية دهس وطعن، في تل أبيب، واستشهاد المنفذ.وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن "المنفذ كان متنكراً بزي الجيش الاسرائيلي أثناء تنفيذ العملية، وتم إطلاق النار عليه".