الطيراوي لـ "أستوديو الوطن": التنظيمات مدعوة لتنفيذ قرارات القيادة.. ولا نريد الدخول في مهاترات





وأضاف: "عليهم أن يتخذوا موقفاً وسيكتشفون بعد ذلك إن كنا جادين أم لا"، مشيراً إلى أن "حماس لا يجب أن تعطي حكماً مسبقاً، ولا نريد أن ندخل في مهاترات لأن الوضع لا يحتمل بل يحتمل موقفاً موحداً".



خاص دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، اليوم الثلاثاء، إنه ليس جديداً على شعبنا الفلسطيني العطاء والفداء والتضحية والشهادة، و"هذه سمة من سمات هذا الشعب".وأضاف في تصريح خاص لـ "أستوديو الوطن": أن القرارات التي تم اتخاذها أمس بحاجة إلى تطبيق وفعل ميداني، والتنظيمات مدعوة للتنفيذ.وتابع الطيراوي: أن هذه القرارات التي اتخذت بالأمس، سيتم وضعها موضع التنفيذ حتى يفهم الاحتلال والجميع أن القيادة الفلسطينية متواجدة بين أهلنا وشعبنا.وفيما يتعلق برد حركة حماس على دعوة القيادة للفصائل لعقد اجتماع عاجل، قال الطيراوي: إننا "لا نريد أن ندخل في مهاترات مع بعض الأخوة في حماس".