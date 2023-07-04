عقب جلسة تقييم.. غالانت يوعز باستمرار العملية العسكرية في جنين

رام الله - دنيا الوطنأوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، الثلاثاء، إلى المؤسسة الأمنية والجيش باستمرار العملية العسكرية في جنين ومخيمها، والتي تدخل يومها الثاني.ويأتي ذلك في أعقاب جلسة التقييم الأمني التي عقدها غالانت مع قادة الأجهزة الأمنية والجيش، كما أوعز غالانت بـ "الحفاظ على حرية عمل القوات البرية لتحقيق الأهداف المخطط لها"، دون الكشف عن طبيعة هذه الأهداف.وقال غالانت، عقب جلسة التقييم: "القوات الميدانية لديها الدعم الكامل لاستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف العملية واستعادة الهدوء في المنطقة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستهدافها للمنازل بالصواريخ، كما أجبرت مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلهم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على جنين.وصباح اليوم، وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة، إلى مخيم جنين، وسط تجدد الاشتباكات المسلحة في مناطق متفرقة من المخيم.وكان موقع (واللا) الإسرائيلي، أفاد صباح اليوم، بأن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين، لافتاً إلى أنه سيعمل على أهداف جديدة داخل المخيم.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان):"نحو 1000 جندي يشاركون في العملية بجنين ومخيمها ومصادر عسكرية ترفض تحديد موعد انتهائها".