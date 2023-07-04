نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير معتقلي جنين

رام الله - دنيا الوطنحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤوليةالكاملة عن مصير معتقلي مخيم جنين خاصّة الجرحى منهم، موضحًا أنّه وحتّى اللحظة لا تتوفر معلومات كافية عن مصير المعتقلين وحتّى أسمائهم وأعدادهم، نتيجة لصعوبة التواصل مع عائلاتهم وذويهم داخل المخيم منذ يوم أمس.وأكّد نادي الأسير، في بيان له، أنّه "وفي ضوء ما نشهده من عدوان كبير على المخيم، وما يرافقه من عمليات إعدام ميداني وجرائم، فإن التخوفات على مصير المعتقلين تتصاعد، كما وطالب كافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدوليّ بالتدخل الفوري وأخذ دوره، من أجل طمأنة عائلات المعتقلين ومعرفة مصيرهم".يُشار إلى أنّ الاحتلال كان قد أعلن عن اعتقال 120 مواطنًا منذ بداية العدوان على جنين ومخيمها فجر أمس الإثنين.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستهدافها للمنازل بالصواريخ، كما أجبرت مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلهم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على مدينة جنين ومخيمها.