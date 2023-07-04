إعلام الاحتلال: نتنياهو يُجري ظهر اليوم تقييماً للعملية العسكرية في جنين

رام الله - دنيا الوطنقالت (قناة كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، تقييماً للوضع الأمني، مع قيادة المنظومة الأمنية، حول العمليات العسكرية في جنين.في سياق متصل، أفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بأن "قيادة المنطقة الجنوبية ستجري اليوم تقييماً للوضع الأمني، فيما يتعلق بمسألة السماح بإجراء فعاليات مخطط لها هذا المساء، في المستوطنات الجنوبية، على خلفية التوترات الأمنية في جنين، واحتمال إطلاق صواريخ من غزة".وصباح اليوم، أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين، لافتاً إلى أنه سيعمل على أهداف جديدة داخل المخيم.ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة من حاجز الجلمة تجاه مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات المسلحة في حارة الدمج.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان):"نحو 1000 جندي يشاركون في العملية بجنين ومخيمها ومصادر عسكرية ترفض تحديد موعد انتهائها".وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستهدافها للمنازل بالصواريخ، كما أجبرت مئات المواطنين في المخيم على إخلاء منازلهم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على مدينة جنين ومخيمها.