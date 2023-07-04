مصر وتركيا ترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى السفراء

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة وأنقرة سترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما لمستوى السفراء.وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد "رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين كسفير لها في القاهرة".ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، وتهدف هذه الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد.والشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية المصرية إن "الوزير سامح شكري عبّر لنظيره التركي المُعين حديثاً هاكان فيدان عن تطلعه للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها".وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الاتصال بين الوزيرين تناول "ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".وتابع البيان أن "الوزير التركي أكد لشكري على أهمية المضي قدما في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، ومرحباً ببداية التواصل مع نظيره للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقا لمصالح الشعبين المصري والتركي.