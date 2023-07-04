دولي

مصر وتركيا ترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى السفراء

مصر وتركيا ترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى السفراء
مصر وتركيا ترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى السفراء
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة وأنقرة سترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما لمستوى السفراء.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد "رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين كسفير لها في القاهرة".

ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، وتهدف هذه الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد.

والشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية المصرية إن "الوزير سامح شكري عبّر لنظيره التركي المُعين حديثاً هاكان فيدان عن تطلعه للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها".

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الاتصال بين الوزيرين تناول "ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".

وتابع البيان أن "الوزير التركي أكد لشكري على أهمية المضي قدما في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، ومرحباً ببداية التواصل مع نظيره للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقا لمصالح الشعبين المصري والتركي.

أخبار ذات صلة

مصر وتركيا ترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى السفراء

مصر وتركيا ترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى السفراء

إعلام إسرائيلي: حزب الله يزيل أحد المواقع التي أقامها مؤخراً عند الحدود

إعلام إسرائيلي: حزب الله يزيل أحد المواقع التي أقامها مؤخراً عند الحدود

القناة 12: إسرائيل توجه رسالة تهديد إلى حزب الله

القناة 12: إسرائيل توجه رسالة تهديد إلى حزب الله

وزير إسرائيلي يزعم: التطبيع مع ‎السعودية مسألة وقت فقط

وزير إسرائيلي يزعم: التطبيع مع ‎السعودية مسألة وقت فقط

بعد الإساءة للقرآن.. إيران تُصدر قراراً جديداً بشأن سفيرها الجديد في السويد

بعد الإساءة للقرآن.. إيران تُصدر قراراً جديداً بشأن سفيرها الجديد في السويد

أمريكا: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حفل جماعي بمدينة بالتيمور

أمريكا: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حفل جماعي بمدينة بالتيمور

الاحتلال يوافق على شراء ثالث سرب من طائرات إف-35

الاحتلال يوافق على شراء ثالث سرب من طائرات إف-35

واشنطن تُحذر: الإعفاء من تأشيرة الدخول سيتأثر بالممارسات الإسرائيلية بالضفة

واشنطن تُحذر: الإعفاء من تأشيرة الدخول سيتأثر بالممارسات الإسرائيلية بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قصف وتهجير قسري للسكان.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثاني

قصف وتهجير قسري للسكان.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثاني

إصابة شاب بالرصاص الحي على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا

إصابة شاب بالرصاص الحي على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا

حزب الشعب يحذر: ما يجري في مخيم جنين تمهيد لمجزرة وعملية تهجير واسعة

حزب الشعب يحذر: ما يجري في مخيم جنين تمهيد لمجزرة وعملية تهجير واسعة

النضال الشعبي تدعو لوضع آليات لتنفيذ قرارات اجتماع القيادة

النضال الشعبي تدعو لوضع آليات لتنفيذ قرارات اجتماع القيادة

حماس تدعو لإسناد جنين والاشتباك مع الاحتلال في كل الميادين

حماس تدعو لإسناد جنين والاشتباك مع الاحتلال في كل الميادين

الشرطة تصدر بياناً للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع جنوب جنين

الشرطة تصدر بياناً للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع جنوب جنين

وجهت دعوة لحماس.. فتح تُعلن الثلاثاء يوم إضراب شامل وعام لكافة مناحي الحياة

وجهت دعوة لحماس.. فتح تُعلن الثلاثاء يوم إضراب شامل وعام لكافة مناحي الحياة

الاحتلال يدفع بمزيد من تعزيزاته العسكرية نحو جنين

الاحتلال يدفع بمزيد من تعزيزاته العسكرية نحو جنين

منوعات

شاهد.. عراك بالأيدي بين ماهي بو غصن وسيدة بالشارع

شاهد.. عراك بالأيدي بين ماهي بو غصن وسيدة بالشارع

بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده وشقيقه

بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده وشقيقه

بالصور.. بسمة بوسيل تقضي عطلتها الصيفية برفقة أطفالها

بالصور.. بسمة بوسيل تقضي عطلتها الصيفية برفقة أطفالها

بعد أزمته بتونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

بعد أزمته بتونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

وفاة الفنان المصري أحمد قنديل 35 عاماً

وفاة الفنان المصري أحمد قنديل 35 عاماً

من أبرز نجوم الكاسيت.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

من أبرز نجوم الكاسيت.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

فنانة شهيرة مُطالبة بدفع مبلغ مالي بسبب &quot;قذارة&quot; الرصيف أمام منزلها

فنانة شهيرة مُطالبة بدفع مبلغ مالي بسبب "قذارة" الرصيف أمام منزلها

شاهد.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته بحضور الفنانين

شاهد.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته بحضور الفنانين

مايان السيد تثير تفاعلاً بعد صورتها مع الدولفين

مايان السيد تثير تفاعلاً بعد صورتها مع الدولفين

زياد برجي يتصدر الترند بعد مهاجمته لإليسا

زياد برجي يتصدر الترند بعد مهاجمته لإليسا

عربي

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي &quot;فوري&quot; لوقف العدوان على جنين

الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العدوان على جنين

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل

صورة.. إعلام الاحتلال يؤكد توسيع حزب الله حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل