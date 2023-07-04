مباشر | #تغطية_صحفية: استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين لليوم الثاني.. وارتفاع عدد الشهداء

شؤون فلسطينية

الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة تنديداً بعدوان الاحتلال على جنين

الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة تنديداً بعدوان الاحتلال على جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 100 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر.

وشلّ الإضراب، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبنا إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، واعتباره يوم نفير عام وغضب وعنفوان في وجه هذا المحتل.

كما شهدت المواصلات العامة إضراباً في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجر يوم أمس الإثنين، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 100 آخرين، بينهم 20 بجروح خطيرة، لترتفع الحصيلة صباح اليوم إلى 10 شهداء، ولا يزال العدوان متواصلاً.

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